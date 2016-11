„Leseshow im Rathaus – nur für Frauen“

Am 8. Dezember 2016, 18 Uhr präsentiert Nicole Staudinger auf Einladung der Gleichstellungsstelle im Historischen Rathaus in Koblenz ihr neues Buch „Schlagfertigkeitsqueen“ in einer außergewöhnlichen „Leseshow nur für Frauen“. Kaum erschienen, war es bereits auf der Spiegel-Bestsellerliste zu finden. In ihrem Buch gibt die Autorin u.a. Schlagfertigkeitsstrategien weiter und zeigt, wie man auf verbale Angriffe geistreich reagiert und immer die passende Antwort parat hat. Nicole Staudinger selbst ist eine Meisterin ihres Fachs und fast nie um Worte verlegen. Als Schlagfertigkeitstrainerin begeistert sie seit Jahren ihr Publikum. Sie schafft es, auf humorvolle Art zu vermitteln, wie es funktioniert, stets den passenden Spruch auf den Lippen zu haben und dabei den richtigen Ton zu treffen – und so zu einer wahren Schlagfertigkeitsqueen werden kann. Eintrittskarten kosten 14 Euro. Anmeldung und Kartenverkauf erfolgen unter www.nicole-staudinger.net Weitere Informationen finden Sie auf www.frauen.koblenz.de, gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch an die Gleichstellungsstelle wenden: 0261/ 129 1051.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.11.2016