Die Kinder- und Jugendliteraturtage ab 10. November in der Stadt Koblenz laden kleine und große Lesebegeisterte ein, in spannende Welten einzutauchen und Literatur auf vielfältige Weise zu erleben.

Das facettenreiche Programm stellt die Leseförderung klar in den Fokus. Ziel ist es, das Lesen und Erzählen in der Region nachhaltig zu stärken und Begeisterung für Literatur zu wecken.

Im Rahmen der Kinder- und Jugendliteraturtage 2025 finden in der StadtBibliothek Koblenz folgende Veranstaltungen statt.

Montag, 10.11., 15 Uhr: WODO Puppenspiel „Biene Maja“, ab 3 Jahre

Dienstag, 11.11., 16.30 Uhr: Orboot „Tiere der Welt“, ab 4 Jahre

Mittwoch, 12.11., 16 Uhr : Lesung Förderverein „Ein Schaf fürs Leben“, ab 6 Jahre

Donnerstag, 20.11., 16.30 Uhr: Autorenlesung Fabian Lenk „Minecraft“, ab 9 Jahre

Freitag, 21.11., 15 Uhr: Lesung & Workshop Alina Gries „Egon Eichhorn und der wilde Müll im Wald“, Bundesweiter Vorlesetag, von 5-8 Jahre

Freitag, 28.11., 15-18 Uhr: kreARTiv Atelier „Workshop Bücherverwandlung“, ab 8 Jahre. Diese Veranstaltung erfordert keine Einlasskarte.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos und finden im Erdgeschoss der StadtBibliothek statt. Einlasskarten sind in der Stadtbibliothek erhältlich.