Am Mittwoch, 25. September, zwischen 10 und 13 Uhr, gibt es bereits zum vierten Mal die Aktion „Lebende Bücher“ in der StadtBibliothek Koblenz. An diesem Tag dürfen in der Bibliothek nicht nur Bücher und Medien ausgeliehen werden, sondern Menschen, die sich sozusagen als „Lebende Bücher“ für Gespräche und Fragen zur Verfügung stellen.

Das Thema der Veranstaltung lautet diesmal „Unerlässlich für die Demokratie“. Vertreter:innen verschiedener Berufsgruppen werden vor Ort sein und darüber berichten, wie ihr Beitrag für eine demokratische Gesellschaft aussieht. So erhalten die Teilnehmenden Einblicke in verschiedene Arbeitsfelder und blicken aus spannenden Perspektiven auf unsere demokratische Gesellschaft.

Folgende „Lebende Bücher“ sind in diesem Jahr dabei: Ingo Bartsch (Sozialarbeiter/Altenpflegehel fer und Schriftsteller), Franziska Fiack (Soldatin), Charlotte Keul (Klimaschützerin), Lili Klems (Gärtnerin/Gemüsebau), Detlev Pilger (Politiker) und Christian Zsagar (Freier Grafiker).

Die Veranstaltung richtet sich an angemeldete Schulklassen ab Stufe 10, aber auch Einzelpersonen ohne Anmeldung sind herzlich willkommen.

Der Eintritt ist frei.

Noch ein Hinweis: Wer am Morgen keine Zeit hat, kann die Gelegenheit nutzen, eines der „Lebenden Bücher“ am Abend zu erleben. Ab 18 Uhr wird Ingo Bartsch aus seinem Buch „Opakalypse“ lesen und Einblicke in den Alltag eines Altenpflegehelfers bieten