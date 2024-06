Am kommenden Freitag, 28. Juni sollten Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer nachmittags für Fahrten in der Koblenzer Innenstadt deutliche Zeitpuffer einplanen.

Grund sind die beliebte Laufveranstaltung B2Run und eine Demo. Auch Besucher der Rhein-Mosel-Halle, dort findet eine Comedyveranstaltung von Jürgen B. Hausmann statt, sollten die Sperrungen beachten, um rechtzeitig vor Ort zu sein.

Die Laufveranstaltung mit rund 15.000 Teilnehmenden beginnt am Deutschen Eck, nutzt Straßen in der Alt- und Innenstadt und die Kaiserin-Augusta-Anlagen. Das Ziel ist am Konrad-Adenauer-Ufer. Das Eventgelände am Deutschen Eck wird um 15.00 Uhr öffnen. Die erste Läufergruppe wird um 17 Uhr, die letzte um 18.30 Uhr starten. Die letzten Läufer werden gegen 20 Uhr das Ziel erreichen. Die Veranstaltung endet um 01:00 Uhr.

Die Teilnehmenden der Laufveranstaltung sollten zur Anreise die Shuttlebusse nutzen, die im 15-Minuten-Takt von Parkplätzen an der Kurt-Schumacher-Brücke und der Fa. ZF in der Züchnerstraße verkehren.

Wegen der Veranstaltung wird es Straßensperrungen geben. Ferner kommt es zu Wartezeiten bei der Durchfahrt und Zufahrtsbeschränkungen. Folgende Straßen sind in das Laufgeschehen eingebunden:

Peter-Altmeier-Ufer ab Peter-Altmeier-Denkmal: Vollsperrung (ca. 15:30- 20:30 Uhr)

Kastorhof: Vollsperrung (ca. 15:30- 20:30 Uhr)

Kastorpfaffenstraße: Vollsperrung (ca. 15:30- 20:30 Uhr)

Karmeliterstraße: Vollsperrung (ca. 15:30- 20:30 Uhr)

Stresemannstraße: Vollsperrung (ca. 16:00- 20:15 Uhr)

Neustadt: Fahrtrichtung Deutsches Eck am Schloss Koblenz: Vollsperrung (ca. 16:00- 20:15 Uhr)

Julius-Wegeler Straße: Vollsperrung (ca. 16:00- 20:00 Uhr)

Bismarckstraße: Vollsperrung (ca. 16:00- 20:00 Uhr)

Moltkestraße: Eingeschränkte Durchfahrt (ca. 16:00- 20:00 Uhr)

Januarius-Zick-Straße: Eingeschränkte Durchfahrt (ca. 16:00- 20:00 Uhr)

Adamstraße: Vollsperrung (ca. 16:00- 20:00 Uhr)

Lennéstraße, ab Adamsstraße: Vollsperrung (ca. 16:00- 20:00 Uhr)

Kaiserin-Augusta-Anlagen von Lennéstraße bis Julius-Wegeler-Straße: Vollsperrung (ca. 16:00- 20:00 Uhr)

Konrad-Adenauer-Ufer: Vollsperrung (ca. 16:00- 21:00 Uhr).

Die Demo mit geplant bis 200-400 Teilnehmenden unter dem Thema „55 Jahre Stonewall Riots – Noch immer für Gleichberechtigung am Kämpfen“ beginnt um 17.30 Uhr auf dem Münzplatz mit einer Auftaktkundgebung.

Anschließend startet der Aufzug vom Münzplatz über Münzstraße, An der Liebfrauenkirche, Braugasse, Entenpfuhl, Am Plan (Zwischenkundgebung), Görgenstraße, Zentralplatz (Zwischenkundgebung), Viktoriastraße, Schlossstraße, Löhrrondell (Zwischenkundgebung), Hohenfelder Straße, Am Wöllershof (querend), An der Moselbrücke, Burgstraße, Paradies, Münzplatz. Gegen 20 Uhr endet die Versammlung und löst sich auf.