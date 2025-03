Junge Neuwieder gestalten ihre Stadt mit – Bewerbungsstart ab 10. März

Was fehlt den Neuwieder Kindern und Jugendlichen in ihrem Stadtteil? Ein Ort zum Feiern? Mehr Sportangebote? Oder einfach mal eine gemeinsame Aktion für alle? In Neuwied werden diese Fragen nicht nur gestellt – sie werden auch beantwortet. Von denen, die es wissen: der jungen Generation selbst. Mit dem Projekt „Lasst uns mal ran!“ haben junge Menschen aus der Deichstadt nun die Möglichkeit, ihre Ideen für Neuwied und die Stadtteile umzusetzen.

Kinder und Jugendliche aktiv mitgestalten lassen

„Die Jugendlichen wissen am besten, was in ihrem Umfeld fehlt oder was verbessert werden könnte“, weiß Sonja Jensen, Koordinatorin der Kinderfreundlichen Kommune. Die Idee hinter „Lasst uns mal ran!“: Junge Menschen dazu motivieren, eigene Ideen zu entwickeln und Verantwortung für ihr Umfeld zu übernehmen. Ob ein selbst organisiertes Turnier, ein Clean-Up-Day oder ein Aufklärungstag zum Klimawandel – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur: Die Projekte sollen nicht nur Spaß machen, sondern auch die ganze Nachbarschaft bereichern.

Neuwieds Zukunft gemeinsam mit der jungen Generation gestalten

„Lasst uns mal ran!“ ist eine Maßnahme aus dem Aktionsplan der Kinderfreundlichen Kommune, den Neuwied nach seiner Auszeichnung im September 2023 entwickelt hat. Mit einem Budget von 1.500 Euro fördert die Stadt Projekte von Kindern und Jugendlichen, die das Zusammenleben in den Stadtteilen verbessern. „Es ist eine einfache Form der Partizipation, bei der die jungen Menschen Verantwortung übernehmen und erkennen, dass sie etwas ändern können“, so Sonja Jensen. Mit dem Projekt zeigt die Deichstadt einmal mehr, dass hier nicht nur über junge Menschen gesprochen wird, sondern auch mit ihnen.

Interesse geweckt? Bewerbungen ab dem 10. März

Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 18 Jahren aus Neuwied. Bewerbungen für das Projekt können vom 10. März bis 12. Mai eingereicht werden. Ihre Projektidee stellen Bewerberinnen und Bewerber in einem Antragsformular vor und präsentieren dieses nach der Bewerbungsfrist einer Jury aus Neuwieder Jugendlichen.

Bis zu 300 Euro für Sachmittel gibt es pro Projekt – vorausgesetzt, die Idee wird in Gruppen umgesetzt und der Zuschuss für das Gemeinwesen eingesetzt. Weitere Informationen und das Antragsformular sind unter https://www.neuwied.de/stadtleben/kinder-jugend/kinderfreundliche-kommune/lasst-uns-mal-ran zu finden. Bei Fragen steht Celine Nowak unter 02631/802182 oder cnowak@neuwied.de zur Verfügung. Interessierte können sich auch an das Kinder- und Jugendbüro in der Heddesdorfer Straße 35, 56564 Neuwied, wenden.