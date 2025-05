Jugendjury vergibt Fördermittel für vier Projekte

Bunte Samenbomben zur Stadtverschönerung, ein Kochkurs zur Förderung der Selbstständigkeit, eine Stadtrallye sowie ein Abenteuer in der Natur unter dem Motto „Weg von den Medien“: das sind die Vorhaben, die im Rahmen des Projektes „Lasst uns mal ran!“ in Neuwied umgesetzt werden. Mit dem Beteiligungsformat setzt die Stadt Neuwied auf die Ideen und Tatkraft der Kinder und Jugendlichen. Denn sie wissen selbst am besten, was in ihrem Stadtviertel fehlt. In einer öffentlichen Jurytagung im Jugendzentrum Big House entschied nun eine Jury über die Vergabe der Fördermittel für die Projekte.

Das Projekt ist Teil des Aktionsplanes zur Kinderfreundlichen Kommune. Das Besondere: nicht nur stammen die Projektideen von jungen Deichstädterinnen und Deichstädtern. Welche Vorhaben unterstützt werden, entschieden nicht Erwachsene, sondern eine altersgemischte Jugendjury. Aus engagierten Kindern und Jugendlichen aus dem Big House, dem Jugendbeirat und der AWO-Kindertagesstätte setzt sich die Jury zusammen.

Vier Projekte – ein großer Beitrag zur Stadtgemeinschaft

Die jungen Bewerberinnen und Bewerber hatten im Vorfeld kreative Videos erstellt, um ihre Projektideen vorzustellen. Einige Gruppen kamen sogar persönlich zur Jurytagung. Am Ende entschied die Jugendjury sich für vier Projekte, die nun mit jeweils 300 Euro für Sachmittel gefördert werden. „Die jungen Menschen haben Verantwortung übernommen, diskutiert, abgewogen und Entscheidungen getroffen – genau das ist Demokratiebildung auf Augenhöhe“, berichtet Celine Nowak, Projektleiterin im Kinder- und Jugendbüro.

Alle Vorhaben zielen darauf ab, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die Lebensqualität in den Quartieren zu verbessern. Die Umsetzung der geförderten Projekte startet in den kommenden Wochen. Auch dabei übernehmen die jungen Teams Verantwortung – von der Planung bis zur Durchführung. Die Ergebnisse werden am Ende der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ein weiterer Meilenstein für Neuwieder Kinder- und Jugendförderung

Für Neuwied als erste zertifizierte Kinderfreundliche Kommune in Rheinland-Pfalz ist das Beteiligungsmodell ein weiterer wichtiger Schritt. „Wir geben jungen Menschen nicht nur eine Stimme, sondern echte Entscheidungsmacht. So stärken wir Selbstwirksamkeit und demokratische Kompetenzen – und gestalten gemeinsam die Stadt von morgen“, so Sonja Jensen, Koordinatorin der Kinderfreundlichen Kommune Neuwied. „Lasst uns mal ran!“ setzt ein starkes Zeichen für gelebte Kinderrechte – und für eine Stadt, die Kinder und Jugendliche nicht nur mitdenkt, sondern mitgestalten lässt.

Zum Bild: Die Jury aus Neuwieder Kindern und Jugendlichen wählte aus zahlreichen Einreichungen vier Projekte aus.

(Foto: Stadt Neuwied/Celine Nowak)