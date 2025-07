SPEYER/KOBLENZ. Lars Hörnig, Geschäftsführer der Stadtwerke Koblenz GmbH, wurde auf der Mitgliederversammlung des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Landesgruppe Rheinland-Pfalz, erneut in den Vorstand gewählt. Damit setzt er seine engagierte Arbeit im Vorstand seit 2023 für die kommunalen Unternehmen fort. „Ich freue mich sehr, über das erneute Vertrauen und die Möglichkeit, die Interessen der kommunalen Daseinsvorsorge, aktiv zu vertreten und voranzutreiben. Gerade in solchen herausfordernden, planungsunsicheren Zeiten ist es entscheidend den Austausch mit anderen zu suchen und gemeinsam nachhaltige Lösungen für die kommunalen Unternehmen zu entwickeln.“, so Lars Hörnig.

Der VKU vertritt die Interessen kommunaler Unternehmen, gegenüber Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Ziel des Verbandes ist es, die Rahmenbedingungen für eine wirtschaftliche, sichere und nachhaltige Energie- und Wasserversorgung sowie Abfall- und Abwasserentsorgung weiter zu verbessern.

Der VKU RLP informiert seine knapp 100 Mitgliedsunternehmen unter anderem über Gesetzesänderungen und organisiert Erfahrungsaustausche in Arbeitskreisen oder auf Veranstaltungen. So wurde 2024 der „Arbeitskreis Mobilität“ der VKU-Landesgruppe gegründet, bei der Lars Hörnig Vorsitzender ist. In dieser Funktion treibt er wichtige Themen der kommunalen Mobilitätswende aktiv voran und vernetzt Mitgliedsunternehmen. So beschäftigt sich der Arbeitskreis sowohl mit den Entwicklungen des ÖPNV als auch der Antriebskonzepte im Fuhrpark kommunaler Unternehmen.

Foto 1: VKU Vorstand Landesgruppe RLP (Michael Bleidt/VKU

Foto 2: Portraitfoto Lars Hörnig (privat/SWK)