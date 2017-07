Laptop und Geldbörse gestohlen

Koblenz (ots) – In der Nacht zum vergangenen Montag wurden aus der Gartenlaube eines Anwesens in der Mittelstraße in Koblenz-Horchheim ein Laptop der Marke Acer Aspire, sowie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und einem geringen Bargeldbetrag gestohlen. Nach Angaben der Geschädigten wurde die Tat im Zeitraum Montag, 17.07.2017 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr verübt. Die Polizei warnt vor dem Ankauf des Diebesguts und bittet um Hinweise unter Tel.: 02621/9130.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 18.07.2017