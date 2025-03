Ehrennadel des Landes an Sigrid Wesely, Sabine Weiß und die Brüder Herbert und posthum Walter Weingarten verliehen

Kreis Neuwied. Im „Schmuckkästchen“ des Roentgen-Museums in Neuwied hat Landrat Achim Hallerbach kürzlich die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz an Sigrid Wesely aus Unkel, Sabine Weiß aus Rodenbach-Udert sowie die Brüder Herbert und posthum Walter Weingarten aus Roßbach/Wied verliehen.

„Ehrenamt ist unbezahlter und unbezahlbarer Dienst an der Gesellschaft. Dafür hat das Land Rheinland-Pfalz ein sichtbares Symbol: die Ehrennadel – ein silbernes Ausrufezeichen für ausgezeichnete Menschen. Der Schauplatz aller Ehre ist durchaus symbolisch zu interpretieren: Das Roentgen-Museum vermittelt Feingefühl und hochwertiges Wirken mit viel Herzblut drin“, betonte Landrat Achim Hallerbach, der zu dem feierlichen Anlass auch die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Puderbach, Volker Mendel, Rengsdorf-Waldbreitbach, Hans-Werner Breithausen und Unkel, Karsten Fehr, sowie Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff (Unkel) und die Ortsbürgermeister Thomas Boden aus Roßbach und Werner Wenzel aus Rodenbach begrüßen konnte.

Sigrid Wesely aus der Kulturstadt Unkel ist seit 2011 die „Frau der ersten Stunde“ im dortigen Willy-Brandt-Forum, in dem das politische Wirken Willy Brandt erinnert wird. Die 88-jährige sorgt mit ihrer Arbeit dafür, dass historische Ereignisse durch Erzählungen und Erinnerungen greifbar werden. Ob im Vorstand der Bürgerstiftung, mit der Erfassung der Einnahmen und Besucherzahlen, in der Präsenzbibliothek oder im Museumsshop – Sigrid Wesely bringt sich in bleibendem Gedenken an Willy Brandt in vielfältigen Aufgabenfeldern ein.

Sabine Weiß wiederum hat mit „Sabines Grüne Ecke“ in Rodenbach-Udert einen Dreh- und Angelpunkt für vielfältiges Engagement und einen Ort der Zuversicht geschaffen. Mit ihrem Angebot an selbst gepresstem Apfelsaft, Nudeln, Honig und Bio-Eiern und dem DHL-Paketshop ist sie zugleich zu einem regelrechten Nahversorger avanciert.

Darüber organisiert die gelernte Floristin eine Adventsausstellung, den Weihnachtskaffee und den Weihnachtsbaumverkauf, die Kronkorken-Sammel-Aktion und die Waffelbackaktion für die Freiwillige Feuerwehr in Oberdreis. Mit ihren unterschiedlichen Aktivitäten hat sie über die Jahre einen stattlichen Betrag in fünfstelliger Höhe als Spende an die Kinderkrebshilfe Gieleroth übergeben können.

Herbert Weingarten und posthum Walter Weingarten waren und sind in und um Roßbach wahre Multitasking-Profis, die sich den Ruf einer echten Institution erwerben konnten. So wirkten die Zwillingsbrüder als kommunikative, kontaktfreudige und gesellige Gastronomen und Hoteliers ebenso wie als Touristiker, Politiker, Schützen und Karnevalisten. Beide haben sich in der Kommunalpolitik engagiert und in Roßbach an der Verwirklichung einer Reihe von Projekten mitgewirkt, waren Mitbegründer des CDU-Ortsverbands und Mitglieder im Fremdenverkehrsausschuss.

Eingebracht haben sich die beiden Brüder aber auch in den Roßbacher Vereinen und bei Einsätzen wie dem Frühjahrsputz, dem Weihnachtsbaum-Aufstellen oder dem Krippenbau in der Kirche sowie beim Senioren-Café, bei Ausflügen der Gemeinde oder beim Fußball.

Für ihren Vater Walter Weingarten nahmen die beiden Söhne Christoph und Michael im Andenken an das vielfältige Engagement ihres Vaters die ihm zugedachte Auszeichnung in Empfang.

„Unser ausgezeichnetes Quartetts hat man nicht mit der Nase auf die Erkenntnis stoßen müssen, dass es außerhalb des eigenen privaten Umfelds unendlich viel gibt, für das es sich lohnt, sich einzusetzen. Wir schätzen uns glücklich, dass es in unserem Landkreis selbstlos engagierte Menschen wie unsere Ehrenadel-Trägerinnen und –träger gibt, für die es Ehrensache ist, nicht um sich selbst zu kreisen, sondern Anderen Gutes zu tun“, sparte Landrat Achim Hallerbach nicht mit Dank und Anerkennung.

Musikalisch umrahmt wurde die Ehrennadel-Verleihung von Sängerin Ruth Zimmermann, Johannes Weiß am Flügel und Wilfried Bellinghausen am Vibraphone.

Bildunterzeile: Mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz zeichnete Landrat Achim Hallerbach Sigrid Wesely aus Unkel, Sabine Weiß aus Rodenbach-Udert sowie die Brüder Herbert und posthum Walter Weingarten aus Roßbach/Wied aus. Foto: Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied.