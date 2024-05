Genusshandwerk: Auszeichnung für Qualität und Tradition – OB Jan Einig und Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz gratulieren

Neuwied. Große Auszeichnung für die Neuwieder Meisterbäckerei Preißing: Das Inhaberehepaar Petra und Jens Preißing durfte kürzlich aus den Händen von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt den Landesehrenpreises für das Genusshandwerk in Mainz entgegennehmen. Das Land Rheinland-Pfalz würdigt damit außergewöhnliche Leistungen von Betrieben des Lebensmittelhandwerks, die sich für Qualität und Tradition starkmachen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 42 Handwerksbetriebe ausgezeichnet.

„Wir haben viele tolle Traditionshandwerker in Neuwied, und ich bin sehr froh, dass einer davon zurecht prämiert worden ist“, betonte Oberbürgermeister Jan Einig, als er gemeinsam mit Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz zur Auszeichnung gratulierte. Der OB unterstrich dabei, dass die Familie Preißing die Stadt Neuwied seit vielen Jahren mit großem Engagement unterstützt.“

Die 1935 gegründete Bäckerei wird mittlerweile in der dritten Generation von Jens und Petra Preißing geführt – ihre beiden Kinder stehen dabei mit im Betrieb. Beim Wettbewerb überzeugten Preißings mit traditionellem Handwerk sowie mit der Verwendung regionaler Zutaten und dem Angebot regionaler Spezialitäten. Darüber hinaus engagiert sich die Familie in ihrer Heimatstadt in vielen Bereichen, etwa beim Aufforstungsprojekt „Wurzeln für Alle“ der Stadtwerke Neuwied (SWN). Für jedes verkaufte „Waldbrot“ spendet die Bäckerei 50 Cent. Für jeweils 8 Euro pflanzen die SWN dann einen Baum.

„Wir sind sehr glücklich, diesen Preis entgegenzunehmen – das macht uns wirklich stolz und bestätigt erneut, dass unsere Arbeit geschätzt wird“, freuen sich Petra und Jens Preißing.