Nächste Termine am 19. und 26. September

Lahnstein. Sommerliche Leichtigkeit zum Feierabend: Der „Lahnsteiner Treff im Hof“ lädt regelmäßig zu entspannten Stunden auf dem Theaterhof ein. Zu jedem Termin verwandelt sich der Hof des Theaters ab 18 Uhr zu einem Treffpunkt für alle, die den Arbeitstag entspannt ausklingen lassen möchten.

Das After-Work-Event kombiniert sommerliches Flair mit guter Musik, erfrischenden Drinks und leichten Snacks. Als besonderes Highlight wurde der „Lahn Spritz“ kreiert – ein erfrischender Signature Drink, der die lockere Atmosphäre perfekt ergänzt.

„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man den Alltag hinter sich lassen und den Abend in angenehmer Gesellschaft genießen kann“, sagt das Organisationsteam des Lahnsteiner Theaters. „Ob für ein gemütliches Gespräch, neue Begegnungen oder einfach nur, um den Feierabend stilvoll zu feiern – jeder ist willkommen.“

Der Eintritt ist frei, die Veranstaltungen dauern jeweils von 18 bis 22 Uhr. Die nächsten After-Work-Events finden am 19. und 26. September statt.

Der Lahnsteiner Treff verspricht einen entspannten Ausklang zum Feierabend vor dem Theaterturm. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)