Begegnung des Ehrenamts

Lahnstein. Am vergangenen Sonntag versammelten sich bei bestem Wetter rund ein Dutzend Lahnsteiner Vereine und Initiativen auf dem Hof des Jugendkulturzentrums (JUKZ), um in Austausch zu treten und die Arbeit der anderen kennenzulernen. Dabei hatten alle Teilnehmer verschiedene Köstlichkeiten mitgebracht und schufen so eine gesellige und warme Atmosphäre.

Die Idee, das Ehrenamt in den Vordergrund zu stellen, entstand bereits im letzten Jahr, als die Kooperationspartner – die Stadtverwaltung mit dem JUKZ als Ort der offenen Jugendarbeit, das Sozialraumprojekt der Pfarrei St. Martin und St. Damian Rhein-Lahn und der Caritas – gemeinsam an verschiedenen Seminarmodulen teilnahmen und ein Team bildeten, das als Schnittstelle zu Generationenthemen dient. Die Online-Fortbildung, die von BildungsCent e.V. und der Bundeszentrale für politische Bildung geplant und geleitet wurde, hatte das Ziel, die Qualität des öffentlichen Raumes zu stärken und Gelegenheitsstrukturen zu schaffen, damit Generationenbegegnungen möglich werden. Dies war die Vorgabe zur Idee, ein gemeinsames Projekt zu initiieren, das Generationen verbindet und das Ehrenamt stützt. Die Erste Lange Tafel Miteinander in Lahnstein soll der Beginn einer regelmäßigen Veranstaltung in dieser Reihe werden.

Oberbürgermeister Lennart Siefert war ebenso zu Gast wie einige Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrats, die sich von der Veranstaltung sehr angetan zeigten. „Wir alle sind aufeinander angewiesen und gemeinsam gestalten wir unsere demokratische Gesellschaft“, betonte Der OB. „Das Ehrenamt ist aktive Teilhabe in der Gesellschaft und stärkt das Wir-Gefühl. Es ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist.“

Bildunterzeile:

Bild 1: Verschiedene Vereine präsentierten sich bei der Langen Tafel Miteinander. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)

Bild 2: Eine Veranstaltung der Begegnung und des Ehrenamts (Foto: Lothar Scheele)