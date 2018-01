Lagepläne und Auszüge aus Bebauungsplänen im Internet bestellen

Mit Eröffnung des Bauberatungszentrums im Jahre 2004 wurde eine zentrale Stelle für alle bau-willigen Bürger geschaffen. Dort können sich Bauinteressenten über allgemeine Fragen zu Bau-vorhaben informieren und Einsicht in die Bebauungspläne nehmen. Ferner besteht die Möglichkeit Lagepläne für Bauanträge sowie Auszüge aus Bebauungsplänen zu kaufen. Die fortschreitende Nutzung des Internet ermöglicht der Stadtverwaltung Koblenz dieses Angebot jetzt auch online anzubieten.

Ab Donnerstag, 01.02.2018 kann jeder Bürger über die Webseite der Stadt Koblenz die Erstellung eines Lageplans oder eines Auszuges aus den Bebauungsplänen rund um die Uhr beauftragen. Mit Hilfe eines Antragsassistenten wird der Bürger durch den Bestellvorgang geführt. Die Bezahlung erfolgt derzeit noch auf Rechnung, die Möglichkeit zu direkten elektronischen Bezahlfunktionen wird in Kürze gegeben sein.

Natürlich kann jeder Bürger im Rahmen der Bauberatung auch direkt den Auftrag in dem Beratungsgespräch erteilen. Damit die Bearbeitung einheitlich erfolgt, wird der Auftrag von dem Mitarbeiter direkt in das System eingetragen. Als zusätzlicher Service sind die Bebauungspläne im Internet bereitgestellt. In der Anwendung zum Stadtplan kann neben den textlichen Dokumenten auch die Planurkunde als PDF-Datei angesehen werden.

Eine Beschreibung über die Beratungsmöglichkeiten im Bauberatungszentrum sowie über die Produkte und deren elektronische Bestellung gibt es unter http://baubz.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 31.01.2018