Ladendieb verletzt Angestellte

Koblenz (ots) – Am Montag, 19.09.2016, 20.10 Uhr, beobachte eine aufmerksame Angestellte eines Lebensmitteldiscounters in der Koblenzer Frankenstraße, zwei Männer beim Ladendiebstahl. Einer steckte sich eine Wurst in die Jackentasche, der zweite ein Stück Käse in die Hosentasche. Nachdem beide die Kassenzone verlassen hatten, sprach sie die Männer an. Einer der Beiden fasste die Frau an den Handgelenken und schubste sie nach hinten weg. Hierbei prallte sie gegen eine Reklametafel und verletzte sich leicht an der linken Hand. Gegen beide Männer, 29 und 45 Jahre alt, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

veröffentlicht am: 20.09.2016