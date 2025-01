Ludwigshafen (ots) – Polizeikräfte der Polizeiwache Oggersheim wurden am 16.01.2025, gegen 21 Uhr, in die Mannheimer Straße gerufen. Dort war es zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter gekommen. Der 45-jährige Ladendieb befand sich noch vor Ort und verhielt sich den Mitarbeitenden gegenüber aggressiv. Auch den Polizeikräften gegenüber verhielt sich der Mann aufbrausend und unkooperativ. Als er immer aggressiver wurde und schließlich auch körperlich gegen einen Beamten vorging, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei wurde der 45-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.