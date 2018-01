Kurse an der VHS Bendorf

Typgerechtes Outfit finden

Welche Auswirkungen haben die verschiedenen Farben auf mein Aussehen? Wie betone ich meine Vorzüge? Womit kann ich strahlender und optimaler bei wichtigen Anlässen, z.B. Vorstellungsgespräch, erscheinen? Wie kann ich mit wenig Aufwand viel erreichen? Diese und weitere Fragen beantwortet der VHS-Kurs „Typgerechtes Outfit“ am Freitag, 23. Februar, 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 24. Februar, 10 bis 13 Uhr. Visagistin und Farbberaterin Rabea Weiß erklärt den Unterschied zwischen warmen und kalten Farben und erklärt, wie man seine Persönlichkeit in Beruf und Alltag mit den richtigen Farben unterstreicht. Die Kursgebühr beträgt 20,80 Euro.

Endlich zur Ruhe kommen

Ab Mittwoch, 28. Februar, 18 bis 19 Uhr bietet der Kurs „Relax – Endlich zur Ruhe kommen“ Entspannung und innere Einkehr, die für die Balance von Körper, Geist und Seele wichtig sind.

In angenehmer Atmosphäre lernen die Teilnehmer Techniken wie z.B. Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training, Traumreisen, klassische Tiefenentspannung und Bodyscan nach Kabat Zinn kennen. Freudige entspannende Elemente können spontan mit einfließen. Stress, innere Unruhe, Erschöpfung, Müdigkeit, Schlafstörungen, Bluthochdruck und Kopfschmerzen können gelindert und somit die Lebensqualität verbessert werden.

Der Kurs findet an acht Terminen im VHS-Haus am Kirchplatz statt, die Kursgebühr beträgt 27,80 Euro.

VHS-Kurs: Gesundheit beginnt im Darm

Wie das menschliche Verdauungssystem funktioniert und welche Bedeutung sowohl die Darmflora als auch die richtige Ernährung für die Gesundheit haben, erklärt Heilpraktikerin Bettina Anheier am Mittwoch, 28. Februar, ab 18.30 Uhr im Kurs „Gesundheit beginnt im Darm!“ der Volkshochschule Bendorf.

An drei Kurstagen erfahren die Teilnehmer im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, wie man Übergewicht, Diabetes mellitus, Bluthochdruck und hohe Blutfettwerte durch eine Ernährungsumstellung sowie eine Änderung des Lebensstils verhindern oder mildern kann.

Die Teilnehmergebühr beträgt 20,80 Euro.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Volkshochschule Bendorf unter Tel. 02622 703-158 oder per Mail an vhs@bendorf.de.

veröffentlicht am: 24.01.2018