Die Stadt Koblenz verleiht die Ehrennadel für kulturelles Engagement 2025 an Michael Hamlett, Uwe Hüser und Stefan Stillger. Die Auszeichnung würdigt das langjährige ehrenamtliche Engagement von Koblenzerinnen und Koblenzern, die das kulturelle Leben in Koblenz nachhaltig geprägt haben. Die drei Preisträger haben sich besonders im musikalischen Bereich verdient gemacht und die musikalische Landschaft der Region entscheidend mitgeprägt.

Über die Vergabe der Ehrennadel entschied eine Findungskommission unter dem Vorsitz von Kulturdezernent Ingo Schneider, in die jede Stadtratsfraktion einen Vertreter entsenden konnte. „Gemeinsam haben wir wieder drei Preisträger gefunden, die beispielhaft für das vielfältige und großartige Engagement für die Kultur in Koblenz und der ganzen Region stehen“, betont Schneider. Ohne dieses Engagement wäre die Kulturlandschaft nicht vorstellbar. „Die Verleihung der Ehrennadel ist eine tolle Möglichkeit für Stadt und Politik, gemeinsam von Herzen danke zu sagen.“

Michael Hamlett prägt seit Jahrzehnten das kulturelle Leben in Koblenz. Der gebürtige Engländer, der in London in Theater und Musik ausgebildet wurde, ist als Sänger, Schauspieler, Regisseur und Pädagoge in der Koblenzer Kulturszene fest verankert. Als Mitbegründer und künstlerischer Leiter des Theaters im Konradhaus setzte er wichtige Impulse für die freie Theaterszene. Darüber hinaus engagiert er sich in der Ausbildung junger Künstlerinnen und Künstler, unter anderem an der Universität Koblenz, und trägt so zur Förderung des kulturellen Nachwuchses bei.

Uwe Hüser engagiert sich seit vielen Jahren maßgeblich für das Mittelrhein Musik Festival. Seit 2017 ist er Vorsitzender der Freunde des Mittelrhein Musik Festival e. V. und ehrenamtlicher Geschäftsführer der eigens gegründeten gemeinnützigen GmbH. Unter seiner Verantwortung wurde das Festival organisatorisch und wirtschaftlich neu aufgestellt und auch durch die Coronapandemie erfolgreich geführt. Das Festival präsentiert hochkarätige Konzerte an außergewöhnlichen Spielstätten im Welterbe Oberes Mittelrheintal und feierte 2025 sein 25-jähriges Bestehen. Zudem ist Hüser seit 2019 Mitglied des Stiftungsbeirates der Gertrud-Bienko-Stiftung, die sich durch die Vergabe von Stipendien für die Förderung junger Musikerinnen und Musiker einsetzt.

Auch Stefan Stillger unterstützt seit vielen Jahren Kunst und Kultur in Koblenz. Er war stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreises Theater Koblenz e. V. und begleitet das Internationale Musikfestival Koblenz seit der Gründung als Vorsitzender des Fördervereins. Dabei setzte er sich vor allem für eine verlässliche finanzielle Grundlage des Festivals ein und fördert darüber hinaus kulturelle Veranstaltungen in der Stadt auf breiter Basis.

Die feierliche Verleihung der Kulturehrennadeln findet im März 2026 im Rahmen einer Feierstunde mit Oberbürgermeister David Langner und Kulturdezernent Ingo Schneider statt.

Fotos:

Michael Hamlett (Foto: Arek Glebocki)

Uwe Hüser (Foto: Studioline)

Stefan Stillger (Foto: Selina Spanier)