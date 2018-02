Kükengeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 22. Februar 2018, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht eine Geschichte vom Warten auf das Osterfest. Die Henne Hilda hat ein Ei gelegt und fragt sich, wann ihr Küken schlüpfen wird. Mal ist Ostern bereits im März und mal erst spät im Frühling. Woher soll das Küken also wissen, wann es schlüpfen soll? Henne Hilda begibt sich auf die Suche, um das Rätsel zu lösen.

Wie die Geschichte weitergeht, wird ab 16.00 Uhr vorgelesen. Anschließend können kleine Nester mit Küken gebastelt werden.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen zur Stadtbibliothek gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 19.02.2018