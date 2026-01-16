In seiner heutigen Sitzung hat der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 9 / Koblenz folgende Wahlvorschläge für die am 22. März dieses Jahres stattfindende Landtagswahl zugelassen:

Stephan Wefelscheid (FREIE WÄHLER) – Ersatzbewerber: Christian Altmaier

Hubertus Hacke-Dietze (FDP) – Ersatzbewerber: Tobias Minner

Daniel Steinhauser (DIE LINKE) – Ersatzbewerber: Jan-Niklas Krambrich

Joachim Paul (AfD) – Ersatzbewerberin: Darya Bushchyk

Carl-Bernhard von Heusinger (GRÜNE) – Ersatzbewerberin: Janina Luipers

Philip Rünz (CDU) – Ersatzbewerberin: Zemfira Dlovani

Dr. Anna Köbberling (SPD) – Ersatzbewerber: Thorsten Schneider

Heiko Kunz (VOLT) – Ersatzbewerber: keine Benennung