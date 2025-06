Jüngste Trialog-Veranstaltung in Dierdorf war sehr persönlicher Austausch über den Umgang mit den Unwägbarkeiten des Lebens

Kreis Neuwied. Unter dem Motto „Das war nicht mein Plan – wenn das Leben anders verläuft als gedacht“ bezog die Psychiatriekoordination des Landkreises Neuwied in den Räumlichkeiten von Franziskaner mobil in Dierdorf im Rahmen einer weiteren Veranstaltung ihrer Trialog-Reihe wieder Stellung für einen neuen Umgang mit psychischen Erkrankungen.

„Weil jeder von uns in eine solch schlimme Lage kommen kann und die Problematik noch mehr aus der Tabuzone in die Öffentlichkeit gebracht werden sollte, unterstützen wir über unser Gesundheitsamt und unsere Partnerorganisationen alle Anstrengungen, den Betroffenen zu helfen“, macht sich Landrat Achim Hallerbach für einen offenen Diskurs stark.

Der jüngste Trialog in Dierdorf griff denn auch eine Erfahrung auf, die viele teilen: Lebenswege verlaufen nicht immer gradlinig. Ob durch eine psychische Erkrankung, einen plötzlichen Schicksalsschlag oder andere unerwartete Wendungen. Unter der Leitung von Sarah Berens, Julia Bröhling-Kusterer und Ralf Piesak gelang ein offener und sehr persönlicher Austausch über den Umgang mit den Unwägbarkeiten des Lebens. Neben der gegenseitigen Würdigung der unterschiedlichen Lebensgeschichten und Lebensleistungen gelang ebenfalls der Blick auf die darin liegenden Stärken, Chancen und Möglichkeiten, sich auch in einem so nicht geplanten Leben neu auszurichten. Abschließend konnten noch Empfehlungen zusammengetragen werden, die möglicherweise hilfreich sein können, um in einem aufgewühlten Leben wieder neu Fuß zu fassen.

„Der Trialog ist ein bewährtes Veranstaltungsformat, das auf Gleichwertigkeit und gegenseitigem Verständnis basiert. Alle Beteiligten – Betroffene, Angehörige und professionelle Helfende – kommen dabei ins Gespräch, um Erfahrungen, Perspektiven und Sichtweisen auszutauschen. So entstehen wertvolle Impulse für den Umgang mit psychischen Erkrankungen. Denn: Nur im gemeinsamen Dialog lässt sich Verständnis schaffen-und Stigmatisierung abbauen“, erläutert die Psychiatriekoordinatorin des Landkreises, Verena Bruchof.

Veranstaltet wurde der Dierdorfer Trialog von der Psychiatriekoordinationsstelle der Kreisverwaltung Neuwied mit Unterstützung der PSAG Neuwied und Franziskaner mobil Dierdorf. Bilanzierend wurde von allen entsprechenden Seiten betont, wie wertvoll diese Gespräche auf Augenhöhe nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch für die Weiterentwicklung psychiatrischer Angebote im Landkreis Neuwied sind.

.

Foto-Unterzeile: Auch die Trialog-Organisatorinnen und –Organisatoren von der Psychiatriekoordinationsstelle der Kreisverwaltung Neuwied, unterstützt von der PSAG Neuwied und Franziskaner mobil Dierdorf, sind guter Dinge, was die Weiterentwicklung psychiatrischer Angebote im Landkreis Neuwied betrifft. Foto: Verena Bruchof / Kreisverwaltung Neuwied