Anbieter können jederzeit weitere Angebote online einreichen

Kreis Neuwied. Wenn es um eine große Auswahl an aufregenden Freizeitangeboten geht, haben sowohl der Landkreis Neuwied als auch die Stadt Neuwied so einiges zu bieten. Auch für das Jahr 2026 haben die Jugendämter von Kreis und Stadt wieder einen gemeinsamen Online-Freizeitplaner aufgelegt, der einen praktischen Überblick über diverse Ferien- und Freizeitangebote von zahlreichen verschiedenen Vereinen und Organisationen liefert. Am Montag, 5. Januar, geht der digitale Terminkalender auf der Webseite des Kreises online und ist dann unter www.kreis-neuwied.de/freizeitplaner abrufbar.

„Jahr für Jahr freue ich mich über das Engagement der verschiedenen Anbieter, die an der Planung des neuen Freizeitplaners mitgearbeitet haben, sehr. So können wir auch 2026 ein abwechslungsreiches Angebot für Kinder und Jugendliche vorhalten“, hebt Landrat Achim Hallerbach den hohen Einsatz aller Beteiligten hervor. Er unterstreicht ebenfalls, dass die enge Zusammenarbeit maßgeblich zum Erfolg beiträgt: „In der bewährten Zusammenarbeit ist uns auch in diesem Jahr wieder ein ansprechendes Gemeinschaftswerk von Kreisjugendpflege und unserem städtischen Kinder- und Jugendbüro gelungen.“

Den Stellenwert der Kooperation bei Jugendpflege betont auch Bürgermeister Peter Jung: „Als Kinderfreundliche Kommune legt die Stadt Neuwied ein besonderes Augenmerk auf die Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen. Deshalb freue ich mich, dass unser Stadtjugendamt in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen vom Kreis auch in diesem Jahr wieder einen Freizeitplaner bereitstellt, der Kindern und Jugendlichen eine umfassende Auswahl an attraktiven Freizeitaktivitäten präsentiert.“

Inhaltlich umfasst der Planer wie in den vergangenen Jahren Veranstaltungen, die innerhalb und außerhalb der Ferien durchgeführt werden und keine Vereinsmitgliedschaft für eine Teilnahme voraussetzen. Enthalten sind vielfältige Freizeitangebote, Feriencamps, Musikveranstaltungen, Kreativ- und Sport-Workshops sowie Tagesausflüge, Stadtrandfreizeiten und offene Treffs.

Ein ausführlicher Adressteil ermöglicht es zudem, direkt mit Jugendpflegen, Beratungsstellen, Vereine und Verbände in der Umgebung in Kontakt zu treten.

Der Online-Freizeitplaner kann fortlaufend aktualisiert werden. Deshalb ist es für Vereine auch weiterhin möglich, ihre Angebote unkompliziert einzureichen. Dazu muss lediglich für jedes eigenständige Angebot ein separates Formular ausgefüllt werden, das unter www.kreis-neuwied.de/formular abrufbar ist. Hier findet sich auch das Formular für den Adressteil, welches von jeder im Freizeitplaner enthaltenen Organisation jedoch nur einmal auszufüllen ist. Sollte es dazu kommen, dass Veranstaltungen, die bereits im Freizeitplaner enthalten sind, kurzfristig abgesagt werden müssen, wird um eine Meldung an das Neuwieder Stadtjugendamt gebeten.

Damit in Neuwied möglichst alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, an tollen Ferien- und Freizeitaktivitäten teilnehmen zu können, besteht für Familien mit geringem Einkommen die Möglichkeit, sich vom Sozialamt Bildungs- und Teilhabegutscheine ausstellen zu lassen oder unter bestimmten Voraussetzungen (geringes Einkommen, Bezug von Sozialleistungen wie Bürgergeld, Wohngeld oder Lehrmittelbefreiung) bei der Stadt- bzw. Kreisverwaltung einen Antrag auf Einzelförderung zu stellen. Beides kann zur Verrechnung der Teilnahmebeiträge von Ferien- und Freizeitangeboten genutzt werden.

Die Anträge sind online unter https://www.up2date-neuwied.de/ab-die-ferien-einzelfoerderung oder auf der städtischen Webseite unter https://www.neuwied.de/service/detail-anliegen/einzelfoerderung-fuer-familien verfügbar. Weitere Informationen sind telefonisch beim städtischen Kinder- und Jugendbüro unter 02631/802 170 oder bei der Kreisjugendpflege unter 02631/803 442 erhältlich.

Foto-Unterzeile: Den passenden „Kick“ in Sachen Freizeitgestaltung gibt der gemeinsame Online-Freizeitplaner der Jugendämter von Kreis und Stadt Neuwied mit seinem praktischen Überblick über diverse Ferien- und Freizeitangebote von zahlreichen verschiedenen Vereinen und Organisationen. Davon sind auch Landrat Achim Hallerbach und Neuwieds Bürgermeister Peter Jung angetan. Foto: Felix Banaski / Stadtverwaltung Neuwied