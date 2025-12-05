Angebot wird 2026 fortgeführt

Lahnstein. Kürzlich wurde das Jugendkulturzentrum Lahnstein zum Ort lebendiger Kreativität: Beim Kunstabend für Erwachsene hatten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, unter fachkundiger Anleitung von Kunstlehrerin und Keramikmeisterin Heidi Dörtzbach-Scholl verschiedenste Materialien auszuprobieren und eigene künstlerische Ausdrucksformen zu entdecken.

In entspannter Atmosphäre entstanden individuelle Kunstwerke – von ersten Experimenten bis hin zu kleinen Meisterstücken. Neben dem kreativen Arbeiten bot der Abend auch Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über künstlerische Interessen auszutauschen. Am Ende nahmen alle Teilnehmerinnen nicht nur ihr persönliches Werk, sondern auch viele neue Eindrücke mit nach Hause.

Der nächste Kunstabend ist für Herbst kommenden Jahres geplant. Interessierte können sich bereits jetzt unter jukz@lahnstein.de informieren.

Die Teilnehmerinnen beim kreativen Experimentieren. (Foto: Zoe Gallinger / Stadtverwaltung Lahnstein)