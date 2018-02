Kreativ-Workshop im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Es sind noch wenige Plätze für Näh-Workshop frei!

Lahnstein. Im Rahmen der Kreativ-Workshops bietet das Jukz in Lahnstein (Wilhelmstraße 59) am Freitag, den 23. Februar 2018, von 14.30 bis 18 Uhr einen Näh-Workshop für Jugendliche ab 12 Jahren an. Dafür muss keine Vorerfahrung, sondern einfach viel Lust und Freude am Nähen vorhanden sein. Die Teilnehmergebühr inklusive Material beträgt 10 Euro pro Person.

Ob Selfmade-Utensilo, eine kreative Kosmetiktasche oder ein fantasievoller Turnbeutel, jeder hat die freie Wahl, was er an der Nähmaschine zaubern möchte.

Gemeinsam wird in gewohnt gemütlicher Atmosphäre und unter fachlicher Anleitung, Musik und Knabbereien ein kreativer Nachmittag verbracht.

Um besser planen zu können, bittet das Jukz-Team um rechtzeitige Anmeldung.

Wer Interesse hat und weitere Informationen benötigt oder sich gleich anmelden möchte, kann dies telefonisch unter 02621/50604 oder per Mail an jukz@lahnstein.de tun.

