Kreativ: KunstKids tauchen in Playmobil-Welten ein

Kinder an die Welt der Kunst heranzuführen und sie zum Entdecken der eigenen Kreativität anzuleiten: Das ist das Ziel des Projekts „KunstKids“, einer gemeinsamen Aktion des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJuB) und der StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahr 1768. Nach einem ersten Testlauf im Januar, kamen die KunstKids Anfang Februar erstmals offiziell in der StadtGalerie zusammen. Passend zum aktuellen Ausstellungsthema fertigten die zwölf Kinder unter Anleitung des Künstlers Josch Braun ihre eigenen Playmobil-Collagen an. Unterstützt wurde der Leutesdorfer von den beiden FSJlern des Amtes für Stadtmarketing und des KiJuB. Der Workshop findet ab sofort jeden ersten Dienstag im Monat, außer während der Schulferien, von 14.30 – 16.30 Uhr für Kinder im Grundschulalter statt. Der nächste Termin ist der 6. März. Die Kosten betragen 3 Euro. Da die Teilnehmerzahl auf zwölf begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühe Anmeldung, entweder per E-Mail an stadtgalerie@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 20687.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 08.02.2018