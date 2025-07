Mit Klängen neue Kraft schöpfen und das eigene Potential entfalten. Die wohltuenden Klänge von Klangschalen können eine echte Kraftquelle sein – ganz gleich ob im privaten oder beruflichen Kontext.

Klänge sind hörbar und fühlbar: Die Klänge und die damit verbundenen Schwingungen führen schnell in eine angenehme Entspannung, in der Körper, Geist und Seele entspannen und regenerieren können. Diese Klang-Entspannung wirkt sich positiv aus auf unser Stresslevel, unsere innere Balance sowie Ängste und Schmerzen. Genau das macht die Klangmethoden zu einem perfekten, komplementären Angebot in Wellness, Stressmanagement und Burnout-Prävention, Pädagogik, Beratung, Therapie, Pflege und Heilwesen.

Am Donnerstag, 10. Juli 2025, um 17:00 Uhr berichtet darüber Helga Montag, auf Einladung der städtischen Gleichstellungsstelle und der StadtBibliothek Koblenz.

Bei diesem interaktiven Vortrag erfahren Sie Wissenswertes zur Wirksamkeit der Klänge von Klangschalen und kommen selbst in den Genuss, den wohligen Klängen zu lauschen und die sanften Schwingungen zu spüren. Anwendungsbeispiele machen deutlich, wie bewusste Klangpausen nicht nur zu mehr Energie im (Arbeits-) Alltag verhelfen, sondern auch deutlich mehr Freude und Leichtigkeit ins Leben bringen.

Eintrittskarten sind für 4,00 Euro ausschließlich in der StadtBibliothek Koblenz während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 10:00 – 18:00 Uhr und samstags von 10:00 – 15:00 Uhr) erhältlich. Personen bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr im Erdgeschoss der StadtBibliothek Koblenz, Einlass ist ab 16:30 Uhr. Das Gebäude ist barrierefrei.