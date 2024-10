Am Mittwoch, den 23. Oktober spielt um 18.30 Uhr in der Gießhalle das Hornroh Modern Alphorn Quartet auf. Anders, als der Name vermuten lässt, gibt es dann aber ganz feine Töne zu hören, denn Hornroh wurde im Sommer 2020 von vier professionellen Bläsern aus Basel gegründet, um traditionelle Alphornmusik mit modernem, zeitgenössischem Denken und Spielen zu verknüpfen. Eigenkompositionen, Improvisationen und Kompositionsaufträge, Instrumentenentwicklungen sowie Inszenierung im Raum lassen Hornroh dem Schweizer Kultinstrument seither energiegeladene Archaik, harmonische Vielfalt und filigrane Klangmalerei entlocken. Die Presse zeigte sich begeistert und schrieb über die „Top-Wahnsinnstruppe“, sie spiele „berauschend im wahrsten Sinne des Wortes“. Das Schweizer Ensemble gastiert auf der Sayner Hütte im Rahmen des rheinland-pfälzischen Kultursommers. Tickets kosten 19 Euro (ermäßigt 16 Euro) und sind im Internet untererhältlich.