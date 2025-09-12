Am Samstag, 13. September spielt das Jugendblasorchester Leśnice um 17 Uhr auf dem Willi-Hörter-Platz für die Öffentlichkeit.

Das Jugendblasorchester Leśnice (Jugendblasorchester Leschnitz) ist eine Band, bestehend aus Jugendlichen aus Oberschlesien, hauptsächlich aus der Umgebung des Annabergs, die seit 20 Jahren auf verschiedenen Bühnen in Polen und im Ausland spielt.

Das Orchester spielt Musik in einer Vielzahl von Stilen: von Popmusik über Transkriptionen klassischer Musik bis hin zur Filmmusik. Neben einigen CD-Produktionen, trat das junge Orchester bereits in vielen renommierten, polnischen Konzertsälen auf, unter anderem im berühmten Konzertsaal des Nationalen Polnischen Radioorchesters NOSPR, der Schlesischen Philharmonie, der Oppelner Philharmonie, der Jahrhunderthalle in Breslau und vielen anderen. Während des zwanzigjährigen Bestehens hat das Orchester schon mehrfach Deutschland, die Tschechische Republik, Griechenland, Bulgarien, Montenegro und Kroatien besucht. Seit Gründung des Orchesters spielten junge Leute unter der Leitung des ersten Dirigenten Claudius Lison.

In diesem Jahr ist das Orchester auf dem Weg nach Spanien zum Musikfestival „Golden Sardana“ in Barcelona und machen auf dem Weg dorthin einen Halt in Koblenz, wo sie am 13.09. ab 17.00 Uhr auf dem Willi-Hörter Platz, die Koblenzer Bevölkerung mit ihrer Musik erfreuen wollen.