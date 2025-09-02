Die Musikschule der Stadt Koblenz lädt herzlich zum diesjährigen Konzert der Gertrud-Bienko-Stiftung am Sonntag, 14. September, 11 Uhr im Görreshaus (Eltzerhofstraße 6a) ein

In dieser Veranstaltung ehrt die Gertrud-Bienko-Stiftung junge Musikerinnen und Musiker der Musikschule der Stadt Koblenz, die sich im vergangenen Schuljahr durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben und aufgrund dessen ein Stipendium der Stiftung erhalten. Es sind Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise als Preisträger im Wettbewerb Jugend musiziert erfolgreich waren oder in die Begabtenklasse der Musikschule aufgenommen wurden. Mit verschiedenen Einzelbeiträgen geben die ausgewählten Nachwuchstalente eine Kostprobe ihres Könnens

Im Konzert wird traditionsgemäß auch das Sinfonieorchester der Musikschule zu hören sein, dessen Orchesterfreizeit gleichfalls von der Gertrud-Bienko-Stiftung unterstützt wurde. Unter der Leitung von Dorothea Buchwald kommen die Carmen-Suite von Georges Bizet und der Huldigungsmarsch aus Sigridur Jorsalfar von Edward Grieg zur Aufführung.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Stiftung wird gebeten. Die Gesellschaft Casino zu Coblenz lädt im Anschluss an das Konzert zu einem Umtrunk.