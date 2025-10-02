Als Konstantin Wecker im März 2024 mit seinem Programm „Lieder meines Lebens“ Premiere feierte, dachte der Künstler vermutlich nicht, dass dieser Konzertabend ihn deutlich länger begleiten wird. Doch nach über 50 gefeierten und ausverkauften Konzerten reißt die Nachfrage nicht ab. Darum hat sich Konstantin Wecker für eine Zugabe entschieden und legt für 2025 nochmals 70 (!) „Lieder meines Lebens“-Konzerte nach – seine zahlreichen Fans wird das freuen!
München. Lieder prägen sein Leben – seit über 50 Jahren. Für Konstantin Wecker ist dies Grund genug, die vergangenen Jahrzehnte auf unzähligen Bühnen für sich und sein Publikum auf wundervolle Weise Revue passieren zu lassen. Mit dem kammermusikalischen Programm „Lieder meines Lebens“ präsentiert der Münchner Musiker, Komponist und Autor gemeinsam mit seinem Pianisten Jo Barnikel – in der Trio Version zudem mit der Cellistin Fany Kammerlander – seine persönlichen poetischen Highlights – von den Anfängen bis heute.
Das Publikum darf sich auch auf die eine oder andere Überraschung mit fast schon vergessenen Songs freuen. Eines ist für den leidenschaftlichen Pazifisten und engagierten Antifaschisten stets gleich gewesen: „In meinen Liedern habe ich meine Zerbrechlichkeit, meine Verwundbarkeit immer zugelassen.“ Gefunden hat er dabei immer sich selbst – und damit auch seine Anhänger, für die seine Zeilen immer Inspiration waren. Und noch immer sind. Sie alle erwartet ein Abend, der Mut macht, mit Liedern und Gedichten, deren Kraft noch viele Jahre unser Leben prägen werden.
Termin: Samstag, 8. November 2025
Ort: Rhein-Mosel-Halle Koblenz, Julius-Wegeler-Straße 4, 56068 Koblenz
Beginn: 20.00 Uhr
Kartenreservierung: Tel. 0761 88849999 (Reservix Tickethotline) | https://konstantinwecker.reservix.de, www.reservix.de & www.eventim.de/artist/konstantin-wecker
Eintrittspreis: VVK ab 48,85 € inkl. MwSt., zzgl. 2,00 € Servicegebühr und Versandkosten pro Bestellung
Bekannt wurde der in München geborene, bereits seit mehr als 50 Jahren im deutschsprachigen Raum aktive Konstantin Wecker mit seinen Liedern und Konzerten, in denen es ihm sein Leben lang das wichtigste Anliegen ist, authentisch zu bleiben und sich für eine mitmenschliche, gleichberechtigte und herrschaftsfreie Gesellschaft einzusetzen. Mal streitbar, mal besinnlich, mal sanft, mal explosiv – aber immer leidenschaftlich: So kennt und liebt das Publikum den Poeten und Musiker. Wer ihn nur als Liedermacher wahrnimmt, übersieht sein ungemein vielfältiges weiteres Schaffen. Er komponiert für Film, Fernsehen und Musiktheater, als Schriftsteller veröffentlicht er Prosa und Lyrik, und einige markante Film- und Fernsehrollen als Schauspieler ergänzen die künstlerische Bandbreite.
Wir würden uns sehr über eine Ankündigung des Gastspiels freuen und bieten gern ein Interview mit Konstantin Wecker an.
Falls Sie Fragen oder Interview-Wünsche haben bzw. Foto- und anderes Material benötigen, rufen Sie mich bitte an (Tel. 030 88550642) oder schicken Sie mir eine E-Mail (donata.meyer@gopublicberlin.de).
Mit herzlichen Grüßen,
Donata Meyer
Donata Meyer
Buch-Neuerscheinung: „Der Liebe zuliebe“ von Konstantin Wecker erschien am 1. September bei bene! / Droemer Knaur.
Am 15. Oktober findet im Rahmen des Harbour Front Literaturfestivals die „Der Liebe zuliebe“-Konzertlesungs-Premie re in der Hamburger Laeiszhalle statt. Ab 2026 beginnt dann die große „Der Liebe zuliebe“- Live-Tour – mit vielen Texten aus dem gleichnamigen Buch und sehr vielen Liedern aus 60 Jahren Leben.
Alle „Lieder meines Lebens“-Duo-Tourtermine im Überblick:
10.10.2025 Bad Reichenhall, Kurhaus
11.10.2025 Regensburg, Audimax
17.10.2025 Reutlingen, Stadthalle
18.10.2025 Tuttlingen, Stadthalle
19.10.2025 Schopfheim, Stadthalle
21.10.2025 CH – Basel, Stadtcasino
23.10.2025 CH – Zürich, Volkshaus
24.10.2025 CH – Bern, Kursaal
25.10.2025 CH – Rorschach, Würth Saal
30.10.2025 Altötting, Forum
31.10.2025 Rosenheim, KuKo
01.11.2025 Erlangen, Heinrich-Lades-Halle
03.11.2025 Uelzen, Theater an der Ilmenau
04.11.2025 Wolfenbüttel, Lindenhalle
05.11.2025 Berlin, Berliner Dom
07.11.2025 Göttingen, Stadthalle
08.11.2025 Koblenz, Rhein-Mosel-Halle
09.11.2025 Gaggenau, Jahnhalle
12.11.2025 Echternach, Trifolon
14.11.2025 Neubrandenburg, Konzertkirche
15.11.2025 Rostock, Moya
18.11.2025 Arnsberg, Sauerland Theater
20.11.2025 Biberach an der Riß, Theatersaal
21.11.2025 Heilbronn, Kongresszentrum Harmonie
22.11.2025 Ilmenau, Festhalle
12.12.2025 Moers, ENNI Eventhalle