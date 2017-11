Konflikte souverän managen – Wochenend Workshop an der vhs

Überall wo Menschen miteinander umgehen, gibt es Reibungspunkte und entstehen Konflikte. Diese Konflikte kosten nicht nur Nerven, sondern auch Energie, Zeit. Die eigenen Interessen erfolgreich zu vermitteln und gemeinsame Lösungen herbei zu führen, hängt dabei stark von der eigenen Gesprächsführung ab.

An diesem Wochenende lernen Sie, Konflikte von Anfang an zu beherrschen und durch eine geschickte Gesprächsführung den eigenen Standpunkt selbstsicher zu vertreten und sich so erfolgreich zu behaupten. Mit Hilfe von videogestütztem Training wird Ihnen eine optimale Möglichkeit zur Selbstreflexion gegeben.

Für das Kursmaterial entstehen zusätzlich Kosten von 10,00 €, die Sie bitte direkt an den Kursleiter entrichten.

Fr., 24.11.17 von 17:30 – 21:00 Uhr und Sa., 25.11.17 von 09:30 – 15:00 Uhr

Anmeldungen und weitere Informationen bitte unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.11.2017