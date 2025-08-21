Am Samstag, 06. September findet ab 13 Uhr die nächste Kommunity Jam Session statt.

Geboten werden Workshops für Kinder und Jugendliche ab 13 Uhr: Trash-Drumming, Siebdruck- und Kreativworkshops, Kinderschminken und DIY-Upcycling.

Dazu gibt es Beats, Raps und Grooves bekannter regionaler DJs und ein kostenfreies Soulfood Buffet

Ferner eine Pop-Up Ausstellung zum Thema: „Menschen-Brücken-Gemeinschaft “.

ALLE Tagesangebote sind kostenlos – die Veranstalter freuen uns sehr über Spenden, die dem Verein Musik für Alle e.V. zufließen. Der gemeinnützige Verein fördert Kinder aus herausfordernden Verhältnissen musikalisch.

Start ist um 13 Uhr – ab 21 Uhr geht es in den Katakomben des JaM-Clubs weiter mit Live Rap Acts und einer After-Show-Party zum nice price.