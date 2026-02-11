Bei der Kinder- und Jugendsitzung der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft und des Alt-Herren-Corps stand der närrische Nachwuchs im Rampenlicht.

Fröhliches Lachen, bunte Kostüme und jede Menge Applaus. Am Sonntag, den 8. Februar 2026, verwandelte sich die Kulturfabrik in Koblenz-Lützel in ein närrisches Kinderparadies. Bei der Koblenzer Kinder- und Jugendsitzung (KoKiJus) der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft (GKKG) und des Alt-Herren-Corps (AHC) stand der Nachwuchs im Mittelpunkt. Sophie Hamm und Lilja Alfter führten mit Witz und Begeisterung durch das abwechslungsreiche Programm.

Gleich zu Beginn zeigten die Kinder und Junioren der GKKG ihren Gardetanz, wofür es kräftigen Applaus aus dem Publikum gab. Anschließend sorgte das Kinderprinzenpaar mit Kinderprinz Maurice und Kinderprinzessin Stella, mit ihrem Auftritt für strahlende Gesichter im Saal.

Es folgte der Auftritt der Kinder- und Jugendtanzgruppe des Alt-Herren-Corps, die mit tänzerischer Freude die Bühne eroberten. Magisch wurde es anschließend mit dem Zauberer Felix Bergmann, der bei den kleinen Karnevalisten mit seinen Tricks für viele staunende Gesichter sorgte.

Mit dem Showtanz der Cowgirls von Rot-Weiß-Gold Metternich ging es schwungvoll weiter, bevor die Solomariechen Anna Maria Hamm und Hanna Zenzen der GKKG mit Eleganz und akrobatischem Können das Publikum beeindruckten. Für eine besonders schöne Premiere sorgte das Kindertanzpaar Emily Wieczorek und Fabian Alsbach, das bei seinem Debüt viel Applaus erhielt.

Fantastisch wurde es mit den Höppeditzjer der K.u.K. Rübenach, die mit ihrem Showtanz „Tinkerbell“ die Welt der Feen auf die Bühne brachten. Auch das Tollitätenpaar der Kapuzemänner Kesselheim, Prinz Oli und Confluentia Ricarda, besuchte die jungen Närrinnen und Narren und sorgten mit viel Charme und Tanz für leuchtende Augen.

Als Highlight folgte der Showtanz der Kinder und Jugendlichen der GKKG unter dem Motto „Die Kids- und Junioren der Gruußen starten die Raketen – Die Reise ins All beginnt“, der noch einmal die ganze Energie und Freude der Koblenzer Nachwuchstalente spürbar machte. Den krönenden Schlusspunkt setzte „Deine Kinderband“ mit Pia und Nino, die mit ihren Liedern alle noch einmal zum Mitsingen und Tanzen animierten.

Die KoKiJus 2026 war ein großer Erfolg: Ein Nachmittag voller Lachen, Musik und Bewegung, der zeigte, wie viel Herzblut und Nachwuchs im Koblenzer Karneval steckt.

Geschrieben von Anna Perscheid