Altenkirchen (ots) – Am Dienstag, 05.11.2024, gegen 21.40 Uhr, gerieten am Bahnhof in Altenkirchen mehrere Personen in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte hierbei ein 22-jähriger Mann eine Person. Eine weitere Person wurde von ihm geschlagen und infolge dessen leicht verletzt. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis. Zudem erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117709/5902410

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

