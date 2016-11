Koblenzer Wirtschaft zum Stelldichein beim Oberbürgermeister

Mehr als 300 Gäste aus der Koblenezr Wirtschaft sind der Einladung von Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig zu einem städtischen Empfang gefolgt. Im Foyer der Hochschule Koblenz herrschte eine gute Stimmung bei der die Wirtschaftsvertreter untereinander aber auch mit Politik und Verwaltung ins Gespräch gekommen sind.

OB Hofmann-Göttig schaute in seiner Begrüßungsrede sowohl in das vergangene Jahr zurück, warf aber auch den Blick nach vorn.

Er konnte über den Verkauf über 50.000 m² städtischer Grundstücke berichten, die zur Zukunftssicherung von Koblenzer Betrieben benötigt werden.

Die Stadt selbst habe die alte Bahntrasse zum GVZ an der A 61 erworben, die für einige wichtige Infrastrukturmaßnahmen, wie den Bau der Nordentlastung Metternichs benötigt würde.

Zu dem stellte er das Ergebnis der Gewerbeflächenbedarfsanalyse und -prognose vor: Danach werden in Koblenz 65 ha zusätzliche Flächen in den nächsten 15 Jahren erforderlich, um die wirtschaftliche Prosperität der Stadt zu erhalten.

Die Prosperität der Stadt ist daran erkennbar, dass es in der Rhein-Mosel-Stadt die höchste Arbeitsplatzdichte des Landes gibt. Daher werde auch die Schaffung weiteren Wohnraums immer wichtiger, die etwa auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne erfolgen soll.

Ferner stellte er die Bedeutung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein heraus, das zur „gesunden Lebenswelt in Koblenz“ beitrage.

Sparkassen Vorstandssprecher Matthias Nester sprach in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz und hat für diese neue Zusammenarbeit geworben und die Vorzüge des Wirtschaftsraums Koblenz herausgestellt

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.11.2016