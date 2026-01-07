Es ist eine liebgewonnene Tradition: Der Besuch einer Abordnung von Koblenzer Sternsingerinnen und Sternsinger im Historischen Rathaus am Willi-Hörter-Platz zum Start in ein neues Jahr. So konnten Oberbürgermeister David Langner und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs am Dreikönigstag 2026 21 Caspars, Melchior und Balthasars auf der Rathaustreppe begrüßen, die als Heilige Drei Könige ihren Segen mit im Gepäck hatten.

Als sichtbares Zeichen brachten sie über der Rathaustür den Segensaufkleber „20*C+M+B+26“ (lateinisch: Christus mansionem benedicat, deutsch: Christus segne dieses Haus) an. „Es ist jedes Jahr ein besonderes Ereignis, wenn die Kinder den Segen spenden und für andere arme Kinder in der Welt sammeln. Das ist einfach ein ganz tolles Zeichen, dass ganz viel Hoffnung in der Welt ist und ganz viel Zuversicht“, freute sich Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister füllte sie die Spendenbüchsen der Mädchen und Jungen und beim Rundgang durch das Rathaus gaben auch einige Mitarbeitende der Stadtverwaltung noch bereitwillig ihren Beitrag in die Spendendosen.

David Langner nutzte die Gelegenheit, um seinen Dank an die kleinen und großen Ehrenamtlichen der Sternsingeraktion zu richten: „Mein herzlicher Dank gilt allen, die in Koblenz unterwegs sind, aber auch den Eltern, den Organisatoren und denjenigen, die die Sternsingerinnen und Sternsinger begleiten. Es ist einfach ein tolles Zeichen des Miteinanders und der Solidarität, dass wir gemeinsam in einer Welt zusammenstehen und eben nicht vergessen, dass es noch andere Menschen auf diesem Erdball gibt, denen es nicht so gut geht, wie hier bei uns.“ Für die Sternsingerinnen und Sternsinger gab es zudem noch ein süßes Dankeschön in Form von allerlei Süßigkeiten zur Stärkung mit auf den weiteren Weg durch die Koblenzer Straßen und Gassen.

Bildunterzeilen:

Spende:

Oberbürgermeister David Langner (links) und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (rechts) ließen es sich auch nicht nehmen, den Sternsingern eine Spende zu überreichen. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Gruppenbild:

Eine liebgewonnene Tradition: Eine Abordnung von Sternsingerinnen und Sternsingern aus Koblenz besucht das Rathaus, wo sie von Oberbürgermeister David Langner und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs empfangen werden. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf