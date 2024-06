Ausgerufen vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und mitgetragen von allen Landessportbünden und Sportfachverbänden, waren am Dienstag bundesweit alle Sportvereinsmitglieder dazu aufgerufen, einen Tag lang das Trikot oder Sportoutfit ihres Heimatvereins im Alltag zu tragen.

Auch in der Koblenzer Stadtverwaltung beteiligten sich unter dem Motto der Aktion „Mach den Tag zum #TrikotTag!“ Beamte und Angestellte an der Aktion, so beispielsweise Oberbürgermeister David Langner, der sich Trikots der TuS Koblenz und des FC Rot-Weiß Koblenz im Laufe des Tages überstreifte. „Natürlich stehen die beiden Trikots stellvertretend für die vielfältige Sportstadt Koblenz, die ein breites Angebot an Sportarten bietet. Gerne nutze ich den Trikottag dafür, um allen Ehrenamtlichen in den Sportvereinen einmal Danke zu sagen für ihre so wichtige und wertvolle Arbeit für die Koblenzer Gesellschaft und den Vereinssport an der Basis“, erklärte Langner.

Bildunterzeile:

Statt Hemd und Sakko waren am bundesweiten Trikottag beim Koblenzer Oberbürgermeister David Langner stellvertretend für die Koblenzer Sportvereine die Trikots der TuS Koblenz und des FC Rot-Weiß Koblenz angesagt. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf