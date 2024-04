Noch schöner und noch bunter: Die Veranstaltungsreihe Koblenzer Gartenkultur geht ins 13. Jahr. Die Besucher erwarten 26 Veranstaltungen, die den Geist der Bundesgartenschau 2011 weiterleben lassen. Mit Oberbürgermeister David Langner an der Spitze stellten die Akteure jetzt das Programm für 2024 vor, das am Samstag, 14. April, von 11 bis 18 Uhr mit der großen Saisoneröffnung vor dem Kurfürstlichen Schloss eröffnet wird.

Gegründet nach der Bundesgartenschau 2011, ist die Koblenzer Gartenkultur eine Allianz von Partner unter Federführung des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen. Das gemeinsame Ziel ist, zur hohen Aufenthalts- und Lebensqualität in der Stadt beizutragen. Enge Absprachen sowie gemeinsame Veranstaltungen sorgen seit Jahren dafür, dass es in der Stadt den ganzen Sommer über attraktive Angebote gibt. Zu den Partnern zählen die Koblenz-Touristik GmbH, das Kulturamt der Stadt, die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, die BUGA-Freunde Koblenz und die Seilbahn Koblenz.

Zu den Programm-Höhepunkten zählen das 3. Koblenzer Weinfestival vom 3. Mai bis 4. Juli, die zweite „Fête da la Musique“ auf den Plätzen der Stadt am 21. Juni, die Ausstellung „Fußballfieber“ im Kulturzentrum Ehrenbreitstein mit einem zusätzlichen Familienfest am 7. Juli, das Kinderfest „Wasserspaß am Eck“ am 21. Juli, das Kinderferienprogramm im Werk Bleidenberg vom 3. bis 23. August und die „Seilbahn der Kinder“ am 16. Oktober. Den Abschluss der Saison bildet wieder das Herbstvergnügen mit Drachenfest am 27. Oktober im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein und dem Festungspark.

Oberbürgermeister David Langner betonte während der gemeinsamen Programmvorstellung im Forum Confluentes, dass die vielfältigen Veranstaltungen der Koblenzer Gartenkultur wichtig für die Attraktivität der Stadt sind. Im Hinblick auf die Bundesgartenschau 2029 sieht er Koblenz mit einer starken Kooperation an Partnern gut aufgestellt.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Eine starke Kooperation eröffnet eine weitere Saison der Koblenzer Gartenkultur mit 26 attraktiven Veranstaltungen. Von links: Thomas Schilling, Vorstandsvorsitzender der BUGA-Freunde Koblenz, Andreas Drechsler, Werkleiter des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen, Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, Jörg Hahn, Leiter Museumspädagogik für die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, Claus Hoffmann, Geschäftsführer der Koblenz-Touristik GmbH und Eugen Nigsch, Geschäftsführer der Seilbahn Koblenz.