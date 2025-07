Seit nunmehr 46 Jahren schmückt der Entenbrunnen der Koblenzer Künstlerin Edith Peres-Lethmate den Eingang zum Entenpfuhl.

Seit geraumer Zeit fehlt diesem Wahrzeichen jedoch das Wasser und seine Figuren – drei Enten und Kind bei dem Versuch, diese zu verjagen.

Grund dafür ist eine Beschädigung in der Nacht vom 10. auf den 11. April, in deren Folge das Gestell im Unterbau des Brunnens, bestehend aus vier massiven Stützen, gebrochen ist.

Ob dieser Schaden durch eine Kollision mit einem Fahrzeug oder anderweitigem, mutwilligem Vandalismus mehrerer Personen verursacht wurde, ist mangels Zeugen nicht nachweisbar.

Der Brunnen ist noch in Reparatur, da der zuständige Schlosser derzeit auf eine Materialanlieferung wartet. Bei dem Messing des Brunnens handelt es sich um eine Sonderanfertigung. Bedingt durch die Urlaubszeit wird damit gerechnet, dass der Brunnen in der zweiten August-Hälfte wieder in Betrieb geht.

Bild: Stadt Koblenz/ Julian Häuser

Bildunterschrift: Aufgrund einer Beschädigung in der Nacht vom 10. auf den 11. April fehlen dem Entenbrunnen derzeit die Figuren und das Wasser. Die Reparatur läuft.