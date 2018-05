Koblenz – Sachbeschädigung auf Baustelle am Gymnasium Asterstein – Hoher Sachschaden

Koblenz (ots) – Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachten Unbekannte am Wochenende auf der Baustelle der Sporthalle des Gymnasiums am Asterstein.

In der Zeit zwischen Freitag, 18.05.2018, 16.00 Uhr, und Dienstag, 22.05.2018, 06.30 Uhr, verschafften sich vermutlich gleich mehrere Täter über ein Baugerüst Zutritt zu der Baustelle. Sie zerstörten dort zahlreiche zur Montage bereitgestellte Lüftungsrohre, klebten eine bereits montierte Türe zu und versprühten Bauschaum.

Die Polizeiinspektion Koblenz konnte vor Ort zahlreiche Spuren sichern, von denen sie sich Hinweise auf die Täter erhofft. Die Auswertung der Spuren dauert derzeit noch an.

Zeugen, die an der Baustelle im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Koblenz unter Telefon 0261/103-2510 zu melden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 23.05.2018