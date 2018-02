Koblenz – Sachbeschädigung an Kapelle in Koblenz-Arzheim

Koblenz (ots) – Unbekannte haben am Wochenende in Koblenz-Arzheim die Eingangstür zur Kapelle an der Unterdorfstraße eingetreten.

Der Polizei Koblenz wurde dies am Montag, 12.02.2018, gegen 09.00 Uhr mitgeteilt. Das Schloss der Eingangstür wurde dabei beschädigt. Nach ersten Schätzungen der Beamten Polizeiinspektion Koblenz 1 liegt die Schadenshöhe bei etwa 50EUR.

Unter einer Bank im Inneren der Kapelle wurde zudem eine Lache Erbrochenes festgestellt.

Zeugen haben am Sonntagabend, 11.02.2018, gesehen, wie eine Frau und einen Mann die Kapelle betraten. Diese kommen eventuell ebenfalls als Zeugen in Frage. Die Beiden und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Koblenz unter Telefon 0261-103-2510 zu melden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 13.02.2018