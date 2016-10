Koblenz (ots) – Verkehrsunfall mit Folgeunfall vom 28.10.2016, 06.00 Uhr

Heute Morgen um 06.00 Uhr ereignete sich auf der B50 in Höhe Argenthal zunächst ein Verkehrsunfall, wobei ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand touchierte. Anschließend schleuderte der Pkw über beide Richtungsfahrbahnen und kam auf dem Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand auf dem Dach zum Liegen. Der 58-jährige Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt.

Ein nachfolgender Pkw-Fahrer hielt daraufhin auf dem rechten Fahrstreifen an, um Hilfe zu leisten. Eine weitere, nachfolgende Pkw-Fahrerin übersieht jedoch den mit Warnblinkanlage abgestellten Pkw und fährt in diesen hinein. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei dem Folgeunfall wurde eine 48-jährige Pkw-Fahrerin ebenfalls leicht verletzt.

Alle verunfallten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Die B50 war in Fahrtrichtung Rheinböllen für ca. drei Stunden gesperrt. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs kam es zu einem längeren Rückstau.

veröffentlicht am: 28.10.2016