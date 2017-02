Koblenz (ots) – +++ Rentnerin bestohlen – Trickdieb schlägt zu +++

Eine 71-Jährige Rentnerin aus Koblenz-Metternich wurde gestern Opfer eines Trickdiebs. Der etwa 40 Jahre alte Täter verschaffte sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung der Frau. Er behauptete ein Bekannter zu sein und bat darum Geld in der Wohnung der Rentnerin deponieren zu dürfen. Die Frau öffnete daraufhin ihren Wandtresor, um das Geld des Mannes in die im Tresor befindliche eigene Geldbörse zu stecken. Die Geldbörse nahm der Täter an sich, verwickelte die Frau in ein ablenkendes Gespräch und verließ dann die Wohnung, nicht ohne die Geldbörse mit einem niedrigen vierstelligen Betrag mitzunehmen. Der Täter soll Jeans, eine helle Windjacke und eine Mütze getragen haben. Er soll von kräftiger Statur gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Koblenz-Metternich unter Tel. 0261/103-2910 entgegen. Immer wieder werden ältere Menschen Opfer perfider Trickdiebe. Die Täter nutzen deren Gutgläubigkeit aus, täuschen eine Notlage vor oder behaupten Verwandtschaft zu sein. Sie erschleichen sich das Vertrauen ihrer Opfer und gelangen so in deren Wohnungen oder Veranlassen sie, ihnen Bargeld zu übergeben. Die Polizei rät: – Sprechen Sie mit lebensälteren Angehörigen über dieses Thema – Bleiben Sie misstrauisch, wenn Fremde an Ihrer Tür klingeln und um Einlass bitten- Bewahren Sie größere Geldbeträge nur dann Zuhause auf, wenn es unabdingbar notwendig ist. – Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei

veröffentlicht am: 15.02.2017