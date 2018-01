Koblenz: Mehrere Ladendiebe beim Klauen erwischt

Koblenz (ots) – Aufmerksamen Mitarbeitern und Detektiven Koblenzer Geschäfte ist es zu verdanken, dass am gestrigen Montag, 29.01.2018, mehrere Ladendiebe ertappt, festgehalten und der Polizei übergeben wurden. Den Anfang machte eine 16-jährige um 13.10 Uhr beim Parfumdiebstahl in einer Drogerie am Altlöhrtor. Sie wurde beim Diebstahl von Parfum im Wert von rund 100 Euro erwischt.

Um 13.35 Uhr wurde ein 14-Jähriger beim Kaugummidiebstahl in einem Geschäft in der Löhrstraße ertappt.

Eine Mitarbeiterin eines Elektrofachgeschäfts am Saarplatzkreisel verletzte sich leicht an der Hand, als sie einen Ladendieb bei dessen Flucht festhalten wollte. Der 17-Jährige hatte zuvor einen Controller eine Spielekonsole gestohlen. Bei der Befragung gab er an, dort schon öfter geklaut zu haben. Während der Personendurchsuchung kamen bei ihm ein Küchenmesser und eine Nagelschere zum Vorschein, die er zum Entfernen der Verpackungen benötigte.

Um 17.45 Uhr wurden zwei Frauen, Mutter und Tochter, in einem Geschäft in der Löhrstraße auffällig. Die 16-Jährige nahm zwei Kosmetikartikel aus dem Regal, übergab diese dann der Mutter, 38 Jahre alt, die die Gegenstände dann in ihrer Handtasche verstaute. Doch damit nicht genug. Nachdem beide von dem Detektiv angesprochen wurden, gab die Jüngere zu verstehen, dass sie ihn “kalt machen” werde.

Ein 13-Jähriger wurde gegen 17.45 Uhr beim Klauen von Süßigkeiten im Wert von vier Euro in einem Lebensmitteldiscounter in der Viktoriastraße erwischt.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 30.01.2018