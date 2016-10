Koblenz-Lyrik Heinrich Detering

Nachdem die Veranstaltungsreihe „Koblenz-Lyrik“ im Mai diesen Jahres zahlreiche begeisterte Literaturfreunde mit einer Lesung der Schriftstellerin Nadja Küchenmeister in die Räume des kurfürstlichen Schlosses lockte, lädt der Freundeskreis der Universität Koblenz-Landau in Koblenz e.V. nun zur zweiten Veranstaltung 2016 ein.

Am 29. November wird Professor Heinrich Detering hochaktuell zum Thema „Die Stimmen aus der Unterwelt: Bob Dylan und der ‚Working Man’s Blues‘“ lesen.

Nachdem sich die vergangene Lesung in den Räumen des kurfürstlichen Schlosses in Koblenz der deutschen Gegenwartslyrik gewidmet hat, stellt die Veranstaltung im November eine wirkliche Premiere innerhalb der Reihe dar: Lyrik in Form musikalischer Welthits, die im Oktober zudem mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. „Besonders freue ich mich, dass wir Heinrich Detering, der sich nicht nur als Forscher, sondern auch als Autor der Lyrik widmet, für das Thema gewinnen konnten. Er zeigt, dass Musik und Lyrik ursprünglich eine Einheit bildeten, die wir heute manchmal aus dem Blickfeld verlieren“, so Professorin Helga Arend, Organisatorin der Reihe.

Die Veranstaltungsreihe Koblenz-Lyrik ist neben den „Koblenzer-Konzerten“ eine Bereicherung des kulturellen Programms in und um Koblenz, die es in dieser Form nun im vierten Jahr gibt. Zu Beginn des Winters bietet der Freundeskreis der Universität in Koblenz unter der Leitung von Renate Itschert-Fuchs und Prof. Dr. Helga Arend, Institut für Germanistik, eine musikalisch-literarische Reise voller kritischer Gedanken. Für die Veranstaltung im November konnte Professor Heinrich Detering, als Lyriker und Literaturwissenschaftler mit hohen Preisen ausgezeichnet, gewonnen werden. Er lehrt Deutsche und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Göttingen. Zahlreiche Bücher und Aufsätze zur deutschen, skandinavischen und amerikanischen Literatur, Gedichtbände und Nachdichtungen hat er veröffentlicht. Zuletzt sind erschienen: ‚Wundertiere. Gedichte‘ (2015) und ‚Die Stimmen aus der Unterwelt: Bob Dylans Mysterienspiele‘ (2016).“

Heinrich Detering hat die Texte Bob Dylans erforscht und ist dabei zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Bob Dylans Songtexte des Spätwerks setzen sich zusammen aus Zitaten der amerikanischen Musiktradition sowie aus Liedern und Gedichten der Weltliteratur, so dass ein Chor von heterogenen Stimmen entsteht; die neuen Texte sind damit umfassend und zeitlos. Heinrich Detering geht mit dem Gespür des Fans und der Genauigkeit des Wissenschaftlers der einzigartigen Kunst Bob Dylans auf den Grund und zeigt anhand von Bild- und Tonbeispielen Besonderheit der Poesie des 21. Jahrhunderts.

Den Besucher erwartet an diesem Abend ein besonderer lyrischer Leckerbissen in den Räumlichkeiten des kurfürstlichen Schlosses zu Koblenz. Umso mehr freut sich der Freundeskreis, dass es ihm unter Mithilfe des Koblenz-Kongresses gelungen ist, die Veranstaltung im November 2016 mit einem solch hochkarätigen und aktuellen Programm zu gestalten.

Weitere Informationen sowie die Karten (10 €; Studenten und Schüler: 5 €) sind erhältlich in der Tourist-Information Koblenz im Forum Confluentes

Zentralplatz 1

56068 Koblenz

Telefon: 0261/19433

Fax: 0261/1291620

E-Mail: Touristinformation‎@‎koblenz-touristik.de

Öffnungszeiten: täglich 10.00 – 18.00 Uhr

Info: www.koblenz-kongress.de

Quelle: UNI-Koblenz / koblenz-kongress.de

Foto: Maren Ermisch

veröffentlicht am: 27.10.2016