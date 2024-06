Noch bis 20. Juli 2024 findet die vierte Auflage der Veranstaltungsreihe „Koblenz liest ein Buch“ statt. In diesem Zeitraum wird der Roman „Sophia, der Tod und ich“ von Thees Uhlmann, ein temporeicher, hochkomischer, berührender Roman über all das, was im Leben wirklich zählt, zum Stadtgespräch sowie zum Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und Aktionen.

Ein besonderes Format findet am 05. Juli statt, an dem Teilnehmende im Rahmen eines kostenlosen Schreib-Workshops selbst zu Autoren werden und Gedanken sowie Anregungen zu großen Lebensthemen verfassen dürfen. Verschiedene weitere Formate regen ebenfalls dazu an, aus dem Buch zu lesen, sich daraus vorlesen zu lassen und mit bekannten oder unbekannten Personen über die Motive des Buches zu sprechen. Hierunter fällt die Vorführung des gleichnamigen Spielfilms im Odeon-Apollo Kinocenter sowie ein anschließendes Filmgespräch mit der Drehautorin Lena May Graf. Ein weiteres Erlebnis bietet das Format „zauberphilosophisches Café“ im DIEHLs Hotel. Neben Kaffee und Kuchen liest Zauberphilosoph ANDINO (Dr. Andreas Michel) philosophisch relevante Stellen aus dem Roman vor, die den Sinn sowie die Fraglichkeit unserer Existenz ausführen. Illustriert werden diese Gedanken in Form von Zauberkunststücken sowie einem Diskurs mit den Teilnehmenden. Den Abschluss dieser Veranstaltungsreihe bildet eine Matinée als aussichtsreiche Lesung am 20. Juli auf der Dachterrasse des Ludwig-Museums.

Das vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz und der Buchhandlung Reuffel initiierte Projekt hat hierbei zum Ziel, bei möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Lust am Lesen zu wecken, Begegnungen zu schaffen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Das Format soll somit ein gemeinschaftliches Lese- und Literaturerlebnis bieten und darüber hinaus eine neue Art des literarischen Zugangs etablieren.

Die Umsetzung des Projekts erfolgt mit freundlicher Unterstützung der Energieversorgung Mittelrhein AG und der Sparda-Bank Südwest eG.

Weitere Informationen zum ausgewählten Roman und zur aktuellen Programmplanung von „Koblenz liest ein Buch 2024“ finden Sie auf der Internetseite www.buch.koblenz.de

Zum Buch:

Im Debütroman des Musikers Thees Uhlmann klingelt der Tod an der Tür. Aber statt den Erzähler in das Jenseits zu befördern, entspinnt sich ein hinreißendes Wortgefecht. In diesem geht es sowohl um Liebe, Freundschaft und Glauben, als auch um den Lakritzgeschmack von Asphalt und das depressive Jobprofil des Todes. Zu seiner Verwunderung gelingt es dem Tod nicht, den Erzähler sterben zu lassen. Ein spektakulärer Ausflug beginnt. Gemeinsam mit seiner ruppigen Exfreundin Sophia und dem Tod macht sich der Erzähler auf den Weg zu seiner Mutter und zu seinem sieben Jahre alten Sohn, den er seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, dem er aber Tag für Tag eine Postkarte schreibt. Ein anrührender Roman, druck- und kraftvoll in jeder Zeile.

Die Termine im Juli:

Mittwoch, 03. Juli, 17:00 Uhr

Lesung auf dem Wochenmarkt, Kapuzinerplatz Ehrenbreitstein

Lesung aus dem Roman “Sophia, der Tod und ich” von Mitgliedern des Ensembles der Schauspielschule Koblenz

kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich

Freitag, 05. Juli, 15:30 – 17:00 Uhr

Schreib-Workshop mit Rita Schmidt-Hüser, Kundenzentrum evm (Schlossstraße 42, 56068 Koblenz) Mit Impulsen aus dem Kreativen Schreiben nähern wir uns leicht und mit Humor großen Themen wie Glück, Sinn oder Endlichkeit. Die Vielfalt der Schreibanregungen ermöglicht immer wieder andere Zugänge und Sichtweisen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Teilnahme ab 16 Jahren

kostenfrei, Anmeldung unter kultur@stadt.koblenz.de erforderlich

Mittwoch, 10. Juli, 16:30 Uhr

Lesung mit Baudezernent Dr. Andreas Lukas, Stadtbibliothek Koblenz (Zentralplatz 1, 56068 Koblenz) – Lesung aus dem Roman “Sophia, der Tod und ich” von Dr. Andreas Lukas, Baudezernent der Stadt Koblenz

kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 11. Juli, 19:00 Uhr

Kinofilm und Gespräch mit der Drehbuchautorin, Odeon-Apollo Kinocenter (Löhrstraße 78,88, 56068 Koblenz)

Filmvorführung des Spielfilms “Sophia, der Tod und ich” (DE 2023) mit anschließendem Filmgespräch|

kostenpflichtig, Tickets erhältlich unter www.odeon-apollo.kino.de

Freitag, 12. Juli, 15:00 Uhr

theologische Lesung, Klostercafé im Peter-Friedhofen-Haus der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf (Florinspfaffengasse 6, 56068 Koblenz)

Lesung aus dem Roman “Sophia, der Tod und ich” und anschließendes Gespräch mit dem Dekan des Pastoralen Raumes Koblenz Thomas Darscheid

kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich

Samstag, 13. Juli, 17:00 Uhr

zauberphilosophisches Café im DIEHLs Hotel (Rheinsteigufer 1, 56077 Koblenz)

Impulse zu Inhalten aus dem Roman “Sophia, der Tod und ich” mit Zauberphilosoph ANDINO

kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich

Sonntag, 14. Juli, 14:15 Uhr

Lesung am Taufbrunnen, Taufbrunnen vor dem Mutter-Beethoven-Haus (Wambachstraße 204, 56077 Koblenz; bei schlechtem Wetter im Mutter-Beethoven-Haus) – Lesung aus dem Roman “Sophia, der Tod und ich” mit Arminius dem Vorleser

kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich

Montag, 15. Juli, 16:30 Uhr

Lesung mit Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, Stadtbibliothek Koblenz (Zentralplatz 1, 56068 Koblenz) – Lesung aus dem Roman “Sophia, der Tod und ich” von Ulrike Mohrs, Bürgermeisterin der Stadt Koblenz

kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich

Mittwoch, 17. Juli, 18:00

Gartenlesung |Garten der Schauspielschule Koblenz (Kapuzinerplatz 135. 56077 Koblenz)

Lesung aus dem Roman “Sophia, der Tod und ich” von Mitgliedern des Ensembles der Schauspielschule Koblenz

kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich

Samstag, 20. Juli, 11:00 Uhr

Matinée: Abschlusslesung von “Koblenz liest ein Buch” 2024, Dachterrasse Ludwig Museum Koblenz (Esther-Bejarano-Straße 1, 56068 Koblenz) – Lesung aus dem Roman “Sophia, der Tod und ich” mit Schauspielerin Annika Woyda