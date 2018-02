Koblenz – Kurioser Verkehrsunfall – Schraube ist nicht gleich Schraube

Koblenz (ots) – Am falschen Ende gespart hat ein 28-jähriger Koblenzer, als er beim Autoschrauben selbst Hand angelegt hat.

Am gestrigen Donnerstag, 08.02.2018, gegen 13.25 Uhr, hatte er aufdem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Wallersheimer Weg in Koblenz die Räder an seinem Pkw gewechselt.

Leider hatte er dabei übersehen, dass die neuen Schrauben, die er zum Befestigen der neuen Reifen benutzt hatte, zu klein waren. Als er mit seinem Pkw den Parkplatz verlassen wollte, lösten sich daher die beiden rechten Räder unvermittelt komplett von den Achsen.

Eines der Räder rollte weiter und beschädigte einen geparkten Pkw.Der Wagen des Unfallverursachers war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die Kosten der Reparatur dürften nach ersten Einschätzungen die Kosten für den Radwechsel durch eine Fachwerkstatt um ein vielfaches übersteigen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 09.02.2018