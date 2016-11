Koblenz-Innenstadt: Taschendiebe unterwegs

Koblenz (ots) – Unbekannte Taschendiebe haben am Donnerstagnachmittag, 03.11.2016, in der Koblenzer Innenstadt mindestens vier Personen bestohlen und hierbei deren Geldbörsen erbeutet. Zu den Diebstählen kam es zwischen 11.40 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Zentralplatz, in der Clemensstraße und zwei Mal in der Hohenfelder Straße. Da die Opfer die Diebstähle erst später bemerkten, konnten sie keine Hinweise auf den oder die Täter geben.

In zwei Fällen wurden die Portemonnaies aus den Gesäßtaschen gestohlen, in den zwei weiteren jeweils aus einem Rucksack. Neben mehreren Ausweisdokumenten und Scheckkarten fiel den Tätern insgesamt ein Bargeldbetrag von rund 500.- Euro in die Hände. Hinweise über die Vorgehensweise von Taschendieben und Tipps, wie Sie sich vor solchen Dieben schützen, finden Sie unter: www.Polizei-Beratung.de .

veröffentlicht am: 04.11.2016