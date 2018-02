Koblenz – Flohmarkttermine 2018 stehen fest

Die Termine für die städtischen Flohmärkte in 2018 wurden festgelegt. In diesem Jahr wird es testweise einen weiteren Flohmarkt geben. Damit werden die bisherigen Flohmärkte im Frühjahr, Sommer und Herbst noch durch einen zusätzlichen Sommer-Termin ergänzt.

Die vier Flohmärkte finden statt am Samstag, 28. April, am Samstag, 30. Juni, am Samstag, 1. September und am Samstag, 6. Oktober, jeweils in der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr. Veranstaltungsort der vom Ordnungsamt organisierten Flohmärkte, wird wieder das Konrad-Adenauer-Ufer (Rheinanlagen) sein.

Nähere Informationen zur Anmeldung von Verkaufsständen, Standgebühren, etc., folgen vor dem jeweiligen Flohmarkttermin.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 02.02.2018