Koblenz – Einbruch in Verwaltungsgebäude an der Beatusstraße

Koblenz (ots) – Der Polizei Koblenz wurde am gestrigen Sonntag, 18.02.2018, gegen 09.35 Uhr, ein Einbruch in das Verwaltungsgebäude des Städtischen Eigenbetriebs für Grünflächen und Bestattungswesen an der Koblenzer Beatusstraße gemeldet.

Der oder die Täter hatten dazu einen zur Straße hin gelegenen Rollladen hochgeschoben und ein Fenster aufgehebelt. Zur Schadenshöhe und zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Tat ereignete sich vermutlich im Lauf der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Kriminalpolizei Koblenz bittet um Hinweise unter Tel. 0261/103-2690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 19.02.2018