Knochenstark!!!

Wir haben es jeden Tag in der Hand, durch richtige Ernährung unsere Knochen stark zu erhalten.

In diesem Kurs erfahren Sie z. B., wieviel Kalzium Sie täglich benötigen und wer Ihre „Kalziumräuber“ sind. Wir kochen leckere Gerichte, die dazu beitragen, sich knochengesund zu ernähren. Die richtigen Nährstoffe sorgen für stabile Knochen und können Osteoporosen vorbeugen.

Bitte Schürze, Getränke und Schreibutensilien mitbringen.

Wann/Wo: Do., 19.01.2017, 18:00-21:00 Uhr, vhs der Stadt Koblenz, Hoevelstr. 6, 56073 Koblenz

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.01.2017